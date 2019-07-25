حركة تنقلات الداخلية.. "الجندي" مديرًا لأمن الجيزة و"عبدالباري" للطرق والمنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران :
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات السنوية، بين صفوف ضباط الشرطة في جميع محافظات مصر.
وقالت مصادر أمنية- فضلت عدم ذكر اسمها- لمصراوي، اليوم الخميس، إنه تم تعيين اللواء أشرف الجندي، مديرًا لمديرية أمن الإسكندرية، واللواء رضا العمدة مديرًا لأمن مطروح، واللواء محمد الشريف مديرًا لأمن الجيزة، واللواء مجدي المصري مديرًا للاتصالات، واللواء حمزة عباس لتصاريح العمل، واللواء جمال عبدالباري للطرق والمنافذ، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لإدارة مباحث القاهرة.
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