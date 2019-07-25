اللواء محمد الشريف مديرًا لأمن الجيزة.. و"السبيلي" للمباحث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي ومحمد شعبان:
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2019، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.
وشهدت الحركة تعيين اللواء محمد الشريف مديرًا لأمن الجيزة خلفا للواء مصطفى شحاتة الذي تولى منصب مساعد الوزير للشؤون القانونية، وترقية اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة ليتولى مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.
كما تمت ترقية اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة ليشغل منصب مدير أمن مطروح، وتعيين اللواء محمود السبيلي مديرًا للبحث الجنائي بالجيزة.
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