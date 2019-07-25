حركة تنقلات الداخلية.. "جعفر" للأمن الوطني و"زمزم" للكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران :

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات السنوية، بين صفوف ضباط الشرطة في جميع محافظات مصر.

وقالت مصادر أمنية- فضلت عدم ذكر اسمها- لمصراوي، اليوم الخميس، إن المؤشرات تشير لتعيين اللواء عادل جعفر مساعدًا للأمن الوطني، واللواء محمد زمزم مساعدًا للإدارة العامة لشرطة الكهرباء، اللواء محمد الألفي مساعدًا لتنفيذ الأحكام.

كما شملت الحركة، تعيين اللواء عماد صيام مساعدًا لقطاع الأمن، واللواء مصطفى شحاته، مساعدًا للشؤون القانونية، واللواء علاء الأحمدي مساعدًا لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء خالد فوزي مساعدًا للأمانة العامة.

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