تجديد حبس متهم بالمشاركة في جماعة إرهابية 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة. ووجهت النيابة للمتهم "ع.ن" رفقة آخرين، في القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

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