ضبط 53 قطعة سلاح وتنفيذ 4 آلاف حكم قضائي بحملات أمنية بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لتحقيق الانضباط للشارع المصري ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 41 قطعة سلاح ناري، و75 قضية تموينية، و82 مخالفة إشغال بالطريق العام، 994 مخالفة مرورية، تنفيذ 3340 حكم قضائي متنوع بمديرية أمن أسيوط.

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وضُبط بمديرية أمن بالفيوم، 8 أسلحة نارية، 1 قضية اتجار بالمخدرات، 315 مخالفة مرافق، 91 قضية تموينية، 1108 مخالفة مرورية، تنفيذ 864 حكم قضائي متنوع بمديرية أمن الفيوم.

كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 11 قضية تموينية متنوعة، 161 مخالفة إشغال بالطريق العام، 604 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 711 حكم قضائي متنوع بمديرية أمن أسوان.

حُررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.