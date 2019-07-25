الخطوط الجوية البريطانية تعلن استئناف الرحلات إلى القاهرة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

قال شريف برسوم المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية البريطانية ووكيل الشركة بالقاهرة، إن شركة الخطوط الجوية البريطانية ستستأنف رحلاتها للقاهرة بداية من مساء غد الجمعة.

وأوضح "برسوم"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن تصل أولى رحلات الشركة في تمام 11.15، فيما تقلع أولى رحلات الشركة من القاهرة في تمام الساعة الثامنة صباح السبت المقبل.

وأضاف أن الشركة قررت تعليق الرحلات لمراجعة الخطط الأمنية من قبل الشركة، مشيرًا إلى قرار تعليق الرحلات لم يصدر عن وزارة النقل، مؤكدًا أن إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي ممتارة 100%، ولا يوجد أي تعليق لها، لافتا إلى أن قرار التعليق لمدة 7 أيام جاء بهدف مراجعة الخطوط.

كانت شركة الخطوط الجوية البريطانية، أعلنت السبت الماضي، تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام كإجراء احترازي من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك.