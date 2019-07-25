صالح عباس يتوجه إلى إندونيسيا للمشاركة في ملتقى خريجي الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

غادر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، ووفد رفيع المستوى من علماء الأزهر، في الساعات الأولى من صباح الخميس، أرض الوطن متجهين إلى إندونيسيا، للمشاركة في "الملتقى الوطني السادس لخريجي الأزهر"، والذي يعقد في جاكرتا في المدة من ٢٥ يوليو إلى ١ أغسطس من العام الجاري.

ويلتقي وكيل الأزهر والوفد المرافق له، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الدكتور لقمان حكيم سيف الدين، ويشارك الأحد المقبل في حفل ذكرى تأسيس جمعية نهضة الوطن، يعقبه الاثنين، حضور حفل افتتاح فرع مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية بإندونيسيا، ويختتم زيارته الثلاثاء بحضور مؤتمر "الوسطية" بمعهد بيت القرآن.

وتأتي المشاركة، في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف باعتباره المرجعية الأكثر تأثيرًا للمسلمين في العالم، والقوة الناعمة المصرية الأوسع انتشارًا، ومنبر الفكر الوسطي المعتدل وما قدمه في هذا الشأن من فعاليات ومؤتمرات.