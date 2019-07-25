فرج عامر يشيد بزيارة مدبولي للإسكندرية ويطالب بميكنة المناطق الحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد النائب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، والحرص على تفقد المنطقة الحرة بمنطقة العامرية.

وطالب "عامر"، في بيان اليوم، بضرورة العمل على توطين أعمال ميكنة المناطق الحرة من خلال تقديم كل الخدمات من على موقع وزارة الاستثمار، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق.

ولفت النائب، إلى دور المناطق الحرة في زيادة الصادرات خلال الفترة الأخيرة، بما ساهم في زيادة النقد الأجنبي حيث حققت المنطقة الحرة بالإسكندرية صادرات خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 4.8 مليار دولار فيما حققت المناطق الحرة صادرات بقيمة 10.1 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من العام.