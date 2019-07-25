السيسى يلتقي وزير الطاقة الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الخميس وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير الأمريكي أشاد بالرؤية المصرية لتعزيز التعاون الإقليمى فى قطاع الطاقة وجهود على المستوى الوطنى بحيث بات قطاع الطاقة يشكل قاطرة أساسية لنمو الاقتصاد المصري وتحقيق خطط التنمية. من جانبه، أكد الرئيس السيسى، الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية مع الولايات المتحدة بمختلف جوانبها بما في ذلك التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، مرحبا بمشاركة الولايات المتحدة في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط.

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