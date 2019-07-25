​"مصر للطيران": تسيير 15 رحلة لنقل 3620 حاجًا غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
تسير شركة مصر للطيران، غدًا الجمعة، ١٥ رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل ٣٦٢٠ حاجا، بواقع ٨ رحلات إلي جدة لنقل ١٧٩٠ حاجا من حجاج فلسطين ووزارة الصحة وبعثة الداخلية وقرعة الغربية والفيوم.
وصرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن "الشركة ستسير ٧ رحلات إلى المدينة المنورة لنقل ١٨٣٠ حاجا من حجاج قرعة القاهرة وتضامن الدقهلية والقليوبية والجيزة وترانزيت باماكو".
ومن المقرر أن تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران هذا العام إلى الأراضى المقدسة 76 ألف حاجا على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته .
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