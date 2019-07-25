أخبار مصر | مديريات "التضامن" تكثف جهودها لمتابعة عمليات التفويج وخدمة الحجيج وتسهيل إجراءاتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مديريات "التضامن" تكثف جهودها لمتابعة عمليات التفويج وخدمة الحجيج وتسهيل إجراءاتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم مديريات التضامن الإجتماعى، على مستوى المحافظات بتكثيف جهودها لمتابعة عمليات التفويج وخدمة الحجيج وتسهيل الاجراءات والذين يبلغ عددهم 12ألف حاجا، حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالسويس بتسيير حافلات مجانية لنقل حجيج الجمعيات الاهلية بالسويس فجر اليوم الخميس إلي الصالة الموسمية بمطار القاهرة للسفر ضمن الفوج الثالث لحجيج الجمعيات الاهلية للمدينة المنورة حرصاً على خدمة الحجاج وتيسيرا عليهم، استمراراً لجهود وزارة التضامن الاجتماعى فى عمليات تفويج حجيج الجمعيات الأهلية لأداء الشعائر المقدسة واداء فريضة الحج.

هذا وقد بلغ عددهم 86 حاجا ورافقهم مرفت فهمى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالسويس، وعدد من مسئولى التضامن والحج بالمديرية لمساعدة ضيوف الرحمن، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم، كما قامت مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد بتوفير حافلتين لنقل 95 حاجا الى مطار القاهرة لتفويجهم أيضا للمدينة المنورة صباح اليوم يرافقهم عدد من مشرفى المديرية حرصا منهم على مساعدة الحجيج وانهاء الاوراق الخاصة بهم خاصة لكبار السن منهم وكان فى وداعهم ببورسعيد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ومدير مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد سوسن حبيش.

ومن جانبه صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الأجتماعي، أن اليوم شهد إنطلاق ثالث افواج حجيج الجمعيات الاهلية متوجها للمدينة المنورة و يحمل 826 حاجا من محافظات السويس ودمياط وبورسعيد والجيزة والجمعيات المركزية، على ان يغادر غدا الجمعة متوجها للمدينة المنورة 600 حاجا من القليوبية والجيزة والدقهلية، مشيرا إلى أن عمليات التسكين تتم بانتظام وهناك متابعة مستمرة من خلال غرفة العمليات المركزية والتى تتلقى التقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج ومتابعة عمليات التفويج والتسكين مضيفا انه تم التنسيق مع وزارة الصحة لانشاء 9 عيادات بمقر اقامة الحجيج لتوفير كافة الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة وأن مقر البعثة سيكون بفندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة.

وناشد رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الأجتماعي، الحجيج إلى إتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودى والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر والالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالاوزان، ومن المقرر ان تتوالى الافواج على ان ينتهى عمل الجسر الجوى لنقل 12 الف حاج مع اخر رحلات التفويج في 4 من اغسطس القادم.