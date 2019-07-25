أخبار مصر | اختتام مبادرة جديدة لرفع الوعي لمفتشي السلامة والصحة المهنية بـ"القوى العاملة‎"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختتام مبادرة جديدة لرفع الوعي لمفتشي السلامة والصحة المهنية بـ"القوى العاملة‎" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت وزارة القوي العاملة تحت رعاية محمد سعفان وزير القوي العاملة، مبادرة مفتش جديد لتفتيش السلامة والصحة المهنية بقاعة الاجتماعات بمديرية القوى العاملة بالفيوم، بحضور مديرية بنى سويف، بهدف رفع الوعى بين المفتشين بأحكام الالتزام بالقانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين التفتيش.

وقال أيمن ربيع وكيل الوزارة للسلامة والسلامة المهنية : إن هدف المبادرة رفع الوعى بين مفتشى السلامة والصحة المهنية لأحكام الالتزام بالقانون ولنشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين ، ومناقشة ما أسفر عنه التوجيه الفنى على إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريتين من مخالفات فى أثناء التفتيش على المنشآت خلال عام، وأساليب المراجعة للعمل على تجنب هذه المخالفات فى المستقبل .

وأوضح وكيل الوزارة أن مبادرة مفتش جديد هو نظام جديد اتخذته الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة عند انتهاء التوجيه الفنى والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميداني ، ليتم مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم بين جميع المفتشين ليتم المتابعة للتأكد من استيعاب الجميع لما تم مناقشته من ملاحظات ولإحكام الالتزام بالقانون.

حضر حفل الختام عرفان شافعى مدير مديرية ببنى سويف وعلى ابو الحسن وكيل مديرية الفيوم، وسهير نصر مدير عام إدارة تأمين بيئة العمل، ومحمد منتصر مدير عام إدارة السلامة والصحة بالوزارة، وفائقة مدير إدارة السلامة بالفيوم وأحمد محمود مدير ادارة السلامة ببنى سويف ، فضلا عن جميع مفتشى السلامة والصحة المهنية بالفيوم وبنى سويف.