أخبار مصر | وكيل الأزهر يتوجه إلى إندونيسيا للمشاركة في "الملتقى الوطني السادس لخريجي الأزهر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يتوجه إلى إندونيسيا للمشاركة في "الملتقى الوطني السادس لخريجي الأزهر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، ووفد رفيع المستوى من علماء الأزهر في الساعات الأولى من صباح اليوم أرض الوطن متجهين إلى إندونيسيا، للمشاركة في "الملتقى الوطني السادس لخريجي الأزهر"، والذي يعقد في جاكرتا في المدة من ٢٥ يوليو إلى ١ أغسطس من العام الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي وكيل الأزهر والوفد المرافق له وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الدكتور لقمان حكيم سيف الدين، كما يشارك يوم الأحد فى حفل ذكرى تأسيس جمعية نهضة الوطن، يعقبه الاثنين، حضور حفل افتتاح فرع مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية بإندونيسيا، ويختتم وكيل الأزهر زيارته يوم الثلاثاء بحضور مؤتمر "الوسطية" بمعهد بيت القرآن.

وتأتي هذه المشاركات في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف باعتباره المرجعية الأكثر تأثيرًا للمسلمين في العالم، والقوة الناعمة المصرية الأوسع انتشارًا، ومنبر الفكر الوسطي المعتدل وما قدمه في هذا الشأن من فعاليات ومؤتمرات.