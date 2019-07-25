أخبار مصر | وزير القوى العاملة يسلم 42 تأشيرة حج للعاملين.. ويؤكد: مصر تحتاج إلى كل دعوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يسلم 42 تأشيرة حج للعاملين.. ويؤكد: مصر تحتاج إلى كل دعوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، احتفالية تسليم 42 تأشيرة حج وتذاكر طيران من العاملين بديوان عام الوزارة مديريات القوي العاملة علي مستوي المحافظات، وشنطة بها مستلزمات الحج للعاملين بالوزارة ومديرياتها التابعة لها بالمحافظات، وذلك وفقًا للتأشيرات المخصصة لوزارة القوى العاملة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والقواعد الصادرة في هذا الخصوص.

وأعرب الوزير عن تمنيه لضيوف الرحمن بالاستمتاع بهذه الرحلة المباركة، مطالبًا إياهم بشكر الله على هذه النعمة العظيمة، بفوزهم بحج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، كي يرجع كل حاج كيوم ولدته أمه.

وأضاف الوزير: "مصر تحتاج إلى كل دعوة صادقة من قلوبكم، فادعوا لمصر بدوام الحفظ، ودوام الأمن والسلام في كافة ربوعها، كي يرفع الله شأنها عاليًا دائمًا وتبقى في مصاف الدول المتقدمة، ونحقق مستقبلًا رغيدًا لنا ولأبنائنا".

وشدد "سعفان" على أهمية التواصل خلال الرحلة للاطمئنان الدائم على ضيوف الرحمن، ومحاولة حل أي مشكلة قد تعترض أحدهم في حينه.

واختتم الوزير بخالص تمنياته لهم أن يكون حجًا مبرورًا وأن يعودوا سالمين إلى بلدهم الحبيب مصر، وقد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر.

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وسلم الوزير تأشيرات الحج وتذاكر الطيران لكل من:

أسماء درويش زكي درويش، الدسوقي عبد السميع إبراهيم، آمال إسماعيل سعيد عطية الديب، آمال فؤاد أحمد الذاكر، آمال لبيب السعيد، أماني أبو المعارف عبد الرحيم، أماني لطفي عبد الوهاب أبو السعود، أمينة عبد المنعم أمين، إيمان محمد المهدي بسطامي، جملات عبد الله عزب عريضة.

كما شمل التسليم: حمدية إسماعيل محمد إسماعيل، حميدة أحمد محمود، خالد أبو المعاطي عباس، خالد أبو بكر علي محمود سلامة، زينب يوسف محمد، سارة فؤاد علي، سحر فتحي محمد مصطفى، سحر مختار السيد دوة، سمية سعد حسن حبيب، سمية فتحي محمد مصطفى، سيدة يوسف محمد، صلاح عبد السلام محمد طريف، عزة وهدان محروس إبراهيم، عزيزة فوزي عبده شحاتة، على إبراهيم أحمد الزين، فاطمة أحمد حسن سند.

وتضمن : فوزية محمد عفيفي، كريمة شعبان عبد الله محروس، ماجدة أحمد محمود نحلة، محمد عبد الرازق عيسى الشعراوي، منتصر أبو المعارف عبد الرحيم، منى عبد الحميد إبراهيم الشناوي، ناهد مهدي نصر الشورابي.

وامتد ليشمل: نجوى عبد الله شحاتة، نجوى محمد المهدي بسطامي، هدى البنداري إبراهيم راغب، هناء مصطفى كامل، هيثم محمد فكري، وليد حامد إبراهيم جفل، وليد عبد الرحمن سيد إمام، وليد عبد اللطيف علي عطية، محمد إسماعيل محمد قدوس الله.