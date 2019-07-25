أخبار مصر | بمناسبة المدارس وعيد الأضحى.. افتتاح معارض للملابس الجاهزة والمفروشات بأطفيح‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة المدارس وعيد الأضحى.. افتتاح معارض للملابس الجاهزة والمفروشات بأطفيح‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت محافظة الجيزة بمركز ومدينة أطفيح، معارضا لمستلزمات الملابس والمفروشات بأسعار مخفضة بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث يأتي ذلك في اطار سعي المحافظة بالاهتمام بالمناطق النائية وتوفير كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أهمية تلك المعارض للتخفيف على كاهل الأسرة المصرية، وأن تلك المعارض لا تهدف إلى الربح بل ستقوم بتوفير الملابس للكبار والأطفال لقرب عيد الأضحى المبارك.

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وأشار إلى أنه تم إقامة المعارض علي مساحة 650م وتستمر لمدة ثلاث شهور، كما سيتم عرض كافة مستلزمات المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ولفت إلى أنه تم إقامة معرضين بمدينة اطفيح وقرية القبابات لمساعدة المواطنين القائمين بالمنطقة والحصول علي مستلزماتهم دون معاناه وبسعر مناسب، موجهاً رئيس المركز بمواصلة إقامة المعارض بالتنسيق مع المجتمع المدني لخدمة مواطني كافة القرى بالمركز.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة توفير اماكن لاقامة معارض السلع المخفضة لخدمة المواطنين. وخاصة المقيمين بالقرى والعمل على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.