أخبار مصر | استمرار أعمال تطوير محور أحمد تيسير بمدينة نصر‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار أعمال تطوير محور أحمد تيسير بمدينة نصر‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة لتفقد أعمال تطوير محور أحمد تيسير بشرق مدينة نصر، والذي تقوم بتنفيذه محافظة القاهرة في إطار خطة تطوير حي شرق مدينة نصر بالتعاون ما بين مديرية الطرق والنقل، والمرور، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وأكد المحافظ أن محور أحمد تيسير من المحاور الهامة ويربط بين طريق الميرغني وخضر التوني، ويشهد وجود كثافة عالية من السيارات والمواطنين نظراً لوجود محطة مترو الأنفاق (كلية البنات)، وأنه جاري حالياً أعمال توسعة للشارع من الجانبين بتقليص حجم الجزيرة الوسطى والارصفة المتسعة مع إعادة الرصف وتوحيد منسوب الأرصفة وإضافة أعمدة إنارة بالجزيرة الوسطى والجانبين مع أعمال تهذيب وتقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء، مع تنظيم حركة الانتظار بتخصيص أماكن لانتظار السيارات.

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بالإضافة إلى عمل طريقي خدمة على الجانبين مع تحديد أماكن لعبور المشاة وإشارة مرورية ولوحات إرشادية للتسهيل على المواطنين وقائدي السيارات، كذلك تحديد أماكن الدورانات مما يسهم في تحسين الحركة المرورية بالمنطقة، كما تشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد كافة شبكات المرافق اللازم تجديدها من "مياه، صرف صحي، كهرباء".

ونوه المحافظ بتوجيه العناية الكاملة لكافة الشوارع الجانبية المطلة على المحور برفع كفائتها ورفع الاشغالات منها، مع إضافة اللمسة الجمالية لها بإزالة أي تشوهات، والتأكيد على عمل وحدات الانارة العامة بكفاءة والعناية بالمسطحات الخضراء بها.

ورافق المحافظ في جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق، واللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، والمهندس طارق الوراقي رئيس حي شرق مدينة نصر وعدد من قيادات المحافظة.