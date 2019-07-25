أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد أعمال تحويلات مسارات المرافق بشارع ترعة عبد العال 1‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال تحويلات مسارات المرافق بشارع ترعة عبد العال 1‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تحويل مسارات المرافق بشارع ترعة عبد العال 1 بحى بولاق الدكرور لأستكمال أعمال رصف وتطوير الشارع بطول 3 كم وعرض 18 م بداية من مرور فيصل وحتي شارع التحرير، وذلك ضمن خطه المحافظة في تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وانشاء محاور بديلة لتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وأكد راشد أنه جار استكمال تحويل المرافق من مسار الطريق، موجها بضرورة الانتهاء منها فى موعد غايتة نهاية الشهر الجارى حتى يمكن البدء فى رصف الطريق عقب ذلك ليصل عرضه الي حوالي 18م بالاتجاهين مما يساهم بشكل كبير في حل ازمة المرور بالمنطقة.

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وأضاف راشد أن الشارع سيساهم ايضاً في تخفيف الضغط عن شارعي فيصل والهرم، خاصة ان شارع الهرم سيشهد في الفترة القادمة أعمال تنفيذ مسار خط مترو الانفاق المرحلة الرابعة.

ووجه المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور، بضرورة رفع جميع الاشغالات وتعديات المحلات والمقاهي الموجودة علي خطوط التنظيم.

وأشارت المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة ان الشارع سيكون محور مروري هام لربطه مع محور ترعة الزمر الذى تم البدء فيه ويتم متابعة الأعمال يومياً للانتهاء من الاعمال وفق الجدول الزمنى الذى تم تحديده.