أخبار مصر | بدء أعمال تطوير متحف التحرير "الحديقة المتحفية والأسطح" (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء أعمال تطوير متحف التحرير "الحديقة المتحفية والأسطح" (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة الأثار، أعمال تطوير الموقع العام للمتحف المصري بالتحرير، والذي يشمل المدخل والأسوار الخارجية والحديقة المتحفية.

وتأتي هذه الأعمال، ضمن مشروع تطوير المتحف الذي تقوم به وزارة الأثار لرفع كفاءة خدمات الزائرين به.

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وأوضحت صباح عبد الرازق، مديرة المتحف، أن اعمال تطوير الموقع تتضمن ترميم ودهان الواجهات الخارجية له باستخدام نفس الألوان السابقة، رفع كفاءة السور الحديدى بالواجهة الرئيسية وإظهار الجزء السفلى منه الذى كان مدفوناً بالقواعد الخرسانية القديمة، بالاضافة الى تدعيم وتطوير البوابات الخارجية الثلاثة بالواجهة الرئيسية لسهولة فتحها وإستخدامها فى دخول وخروج الزائرين و نقل القطع الأثرية، مع تنظيف القواعد الحجرية للتماثيل المعروضة بالحديقة، وتطوير الحمامات الموجوده بالمتحف.

وأشارت إلى أنه في إطار مشروع التطوير جاري الآن تدعيم أعمال عزل النافورة الموجودة بالحديقة، لمنع تسرب المياه خارجها، مع تزويدها بنظام إضاءة جديد طبقا لأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

كما سيتم تنظيف وترميم وصيانة المظلات والقبة بسطح المتحف مع تغيير الزجاج التالف الخاص بالشخاشيخ والقبة، والواجهات إلى زجاج يتلائم مع المتحف.