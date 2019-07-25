مصر | عاجل.. حركة التنقلات الجديدة بوزارة الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حركة التنقلات الجديدة بوزارة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات السنوية، بين صفوف ضباط الشرطة بجميع المحافظات.

وشملت الحركة على الآتي:

اللواء عماد صيام مساعدًا للوزير لقطاع الأمن.

اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة مساعدًا للوزير للشئون القانونية.

اللواء علاء الأحمدي مساعدًا الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات.

واللواء خالد فوزي مساعدًا للوزير للأمانة العامة.

عادل جعفر للأمن الوطني.

محمد زمزم للكهرباء.

اللواء محمود السبيلي مديرًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة.

اللواء محمد الألفي مديرا للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.

رضا العمدة مديرا لأمن مطروح.

مجدي المصري للاتصالات.

حمزه عباس لتصاريح العمل.

ناصر محي للإعلام والعلاقات.

أسعد ذكير مديرا لأمن أسيوط. محمود خليل مديرا لأمن المنيا. هشام يحي لحقوق الإنسان. Advertisements طارق الفقي للأمن المركزي. خالد عبد السلام مديرًا لأمن الفيوم.