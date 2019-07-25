شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: بدء الأوكازيون الصيفي الجمعة المقبل ولمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء العمل بالأوكازيون الصيفى رسميًا اعتباراً من غدًا الجمعة ولمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأكدت الوزارة في بيان أن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر يرغب في المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

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ووجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بإجراءات صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون الصيفى هذا العام، فضلاً عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له، حيث ستشمل فترة الأوكازيون مرحلة عيد الأضحى المبارك، وأن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، وموضحاً بها السعر قبل، وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن العديد من شركات القطاع العام والخاص ستشارك في الأوكازيون، مشيرًا إلى أنه سيتم تشديد الرقابة وعمل حملات تفتيش خلال الأوكازيون للتأكد من جدية المحال في تقديمها خصومات حقيقية وليست وهمية، من خلال مراجعة فواتير السلع ومقارنة أسعارها قبل الأوكازيون، لافتًا إلى أنه سيتم عمل محاضر للمحلات المخالفة، كما سيتم التأكد من حصول المحلات المشاركة على التراخيص اللازمة ومطابقة السلع المعروضة للمواصفات، وعدم عرض أي سلع مغشوشة.

ولفت إلى أن الوزارة تهدف إلى حصول المستهلك على سلع جيدة وبأسعار مناسبة، وإنعاش سوق الملابس الذي يعاني من الركود، تزامنا مع حلول موسم عيد الأضحى.