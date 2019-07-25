شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يسلم 42 تأشيرة حج للعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، احتفالية تسليم 42 تأشيرة حج وتذاكر طيران من العاملين بديوان عام الوزارة مديريات القوي العاملة على مستوي المحافظات، وشنطة بها مستلزمات الحج للعاملين بالوزارة ومديرياتها التابعة لها بالمحافظات، وذلك وفقًا للتأشيرات المخصصة لوزارة القوى العاملة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والقواعد الصادرة في هذا الخصوص.

وأعرب الوزير عن تمنيه لضيوف الرحمن بالاستمتاع بهذه الرحلة المباركة، مطالبًا إياهم بشكر الله على هذه النعمة العظيمة، بفوزهم بحج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، كي يرجع كل حاج كيوم ولدته أمه.

وأضاف الوزير: «مصر تحتاج إلى كل دعوة صادقة من قلوبكم، فادعوا لمصر بدوام الحفظ، ودوام الأمن والسلام في كافة ربوعها، كي يرفع الله شأنها عاليًا دائمًا وتبقى في مصاف الدول المتقدمة، ونحقق مستقبلًا رغيدًا لنا ولأبنائنا».

وشدد «سعفان» على أهمية التواصل خلال الرحلة للاطمئنان الدائم على ضيوف الرحمن، ومحاولة حل أي مشكلة قد تعترض أحدهم في حينهk واختتم الوزير بخالص تمنياته لهم أن يكون حجًا مبرورًا وأن يعودوا سالمين إلى بلدهم الحبيب مصر، وقد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر.

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وسلم الوزير تأشيرات الحج وتذاكر الطيران لكل من:

أسماء درويش زكي درويش، الدسوقي عبدالسميع إبراهيم، آمال إسماعيل سعيد عطية الديب، آمال فؤاد أحمد الذاكر، آمال لبيب السعيد، أماني أبوالمعارف عبدالرحيم، أماني لطفي عبدالوهاب أبوالسعود، أمينة عبدالمنعم أمين، إيمان محمد المهدي بسطامي، جملات عبدالله عزب عريضة.

كما شمل التسليم: حمدية إسماعيل محمد إسماعيل، حميدة أحمد محمود، خالد أبوالمعاطي عباس، خالد أبوبكر على محمود سلامة، زينب يوسف محمد، سارة فؤاد على، سحر فتحي محمد مصطفى، سحر مختار السيد دوة، سمية سعد حسن حبيب، سمية فتحي محمد مصطفى، سيدة يوسف محمد، صلاح عبدالسلام محمد طريف، عزة وهدان محروس إبراهيم، عزيزة فوزي عبده شحاتة، على إبراهيم أحمد الزين، فاطمة أحمد حسن سند.

وتضمن: فوزية محمد عفيفي، كريمة شعبان عبدالله محروس، ماجدة أحمد محمود نحلة، محمد عبدالرازق عيسى الشعراوي، منتصر أبوالمعارف عبدالرحيم، منى عبدالحميد إبراهيم الشناوي، ناهد مهدي نصر الشورابي.

وامتد ليشمل: نجوى عبدالله شحاتة، نجوى محمد المهدي بسطامي، هدى البنداري إبراهيم راغب، هناء مصطفى كامل، هيثم محمد فكري، وليد حامد إبراهيم جفل، وليد عبدالرحمن سيد إمام، وليد عبداللطيف على عطية، محمد إسماعيل محمد قدوس الله.