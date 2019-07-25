شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُطلق نظام إصدار الوكالات الإلكترونية لمواطنيها بالخارج.. والبداية من مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة العدل السعودية نظام إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، على أن يبدأ التطبيق من سفارة المملكة وقنصلياتها في جمهورية مصر العربية، لتشمل ممثليات المملكة في أنحاء العالم لاحقًا.

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ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تصريحات صحفية، الخميس، بتدشين النظام الجديد بالتعاون مع وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن إصدار الوكالة في السابق كان يتم بشكل ورقي ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً، إذ بعد أن تصدر له الوكالة يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق عليها كل من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونياً.

وأضاف: «أصبح الأن بإمكان الوكيل العمل بموجب الوكالة فور صدورها إلكترونياً من الممثليات السعودية، ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل، كما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونياً عند انتفاء الحاجة لها».

ويأتي النظام الجديد، ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.