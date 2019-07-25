شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تسجيل رغبات «المرحلة الأولى».. وإعلان النتيجة الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينهي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا السابعة، مساء الخميس، تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى والبالغ عددهم ١٤٣ ألف و٣١٣ طالب من بينهم ٣٠ الف و١٥٢ طالب من شعبة العلوم و١٤ الف و٦٩٠ طالب من الشعبة الرياضة و٩٨ ألف و٤٧١ من الشعبة الأدبي، بحد أدني ٩٧،٠٧% للعلوم و٩٥% للرياضة و٨٠% الأدبي.

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، في تصريحات صحفية، الخميس، إن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى ١٤١ ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى مرت دون أي شكاوي طلابية، وأن مكتب التنسيق سيوزع الطلاب وفقا لآخر عملية دخول على تسجيل الرغبات التي أجراها الطالب.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للتنسيق خلال ساعات لعمل الحسابات الخاصة بنتائج الطلاب والحد الأدني للقبول.

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وقال مصدر مسؤول لـ«المصري اليوم»، إن مكتب التنسيق سيعد أكثر من سيناريو للعرض على اللجنة العليا، التي يرأسها وزير التعليم العالي لاختيار أفضل الحلول من حيث نسبة زيادة عدد الطلاب مقارنة بالحد الأدنى للقبول خاصة الكليات الطبية لطلاب العلوم والهندسية للرياضة والسياسة والاقتصاد والاعلام لطلاب الادبي.

وأكد المصدر أنه من المتوقع نزول عدد من كليات الطب البيطري لطلاب المرحلة الثانية لطلاب العلوم وأكثر من ٣ آلاف مكان خالي بكليات الهندسة لطلاب المرحلة الثانية بالإضافة إلى كليات الحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة والفنون التطبيقية، فيما ستغلق كليات السياسة والاقتصاد والاعلام والآثار والالسن على طلاب المرحلة الأولي، بينما سيكون متاح لطلاب المرحلة الثانية كليات الآداب والحقوق والتجارة والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق لطلاب الأدبي.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى يوم السبت أو الاحد بحد أقصى على أن تبدأ تنسيق المرحلة الثانية في اليوم التالي مباشرة ولمدة ٥ أيام، موضحًا أن المرحلة الثانية من المتوقع أن تضم أكثر من ٢٠٠ ألف طالب وطالبة بحد أدني ٧٨% لطلاب العلمي علوم ورياضة و٦٩% لطلاب الشعبة الأدبية.

من جانب آخر، أعلنت السيد عطا المشرف العام على التنسيق، أن عدد الذين سحبوا مظروف التنسيق من الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بلغ ٥ آلاف طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن تسجيل الرغبات إلكترونيا مفتوح لهم الآن وأنه على الطالب طباعة الرغبات وإرفاقها في مظروف التنسيق، الذي سيتم تقديمه لمكاتب التنسيق بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط ورقيا مرة أخرى.