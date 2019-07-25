شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4.4 مليون طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.4 مليون طن حتى الآن وتلقى وزير الزراعة، التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من د. أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 24 يوليو الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 مليون و445 ألف و100 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 582 ألف و912 طن عن نفس المدة من العام الماضي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و751 ألف و510 طن، بالإضافة إلى تصدير 697 ألف و150 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 387 ألف و855 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 91 ألف و73 طن، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألف و676 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 24 الف و605 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 12 ألف و556 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6004 طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3202 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5326 طن للفلفل و7021 طن للخيار.