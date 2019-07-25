مجازاة 105 أطباء وفنيين بمستشفى بلبيس للإهمال والتقصير في العمل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجازاة ١٠٥ أطباء وفنيين بمستشفي بلبيس المركزي التابعة للإدارة الصحية ببلبيس بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني . وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الإنضباط في العمل. كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة قامت بالمرور المفاجئ على مستشفي بلبيس المركزي وتبين عدم تواجد ١٠٥ طبيب وفني بمستشفي بلبيس المركزي التابعة للإدارة الصحية بلبيس أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين

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