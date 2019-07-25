أخبار مصر | 4 سبتمبر.. إطلاق أول ملتقى لشباب أطباء الأسنان ضمن فعاليات "EDSIC 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 سبتمبر.. إطلاق أول ملتقى لشباب أطباء الأسنان ضمن فعاليات "EDSIC 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور هشام عبد الناصر، أمين الصندوق المساعد لنقابة أطباء الأسنان، سكرتير عام مساعد المؤتمر الدولي الخامس "EDSIC 2019"، إن المؤتمر في دورته الخامسة، والمقرر عقده في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل، سيشهد إطلاق أول ملتقى لشباب أطباء الأسنان، بعنوان "مدرسة الشباب الصيفية الأولى"، حيث سيتم إتاحة الفرصة لكل الأطباء الذين خاضوا تجارب بالاتحادات الطلابية، والجمعيات العلمية والمسرح والأسر والجوالة، لعرض تجاربهم الشخصية.

وأوضح "عبد الناصر"، أن الملتقى أيضا يتضمن طرح مجموعة من الرؤى والمشاريع النقابية الخاصة بالأطباء المُشاركين به، بالإضافة إلى نقل خبرات الأطباء الذين خاضوا تجارب السفر والعمل خارج مصر، لافتا إلى أنه سيتم تقسيمها إلى مجموعة من ورش العمل، لمناقشة التشريعات والتعريف بالعمل النقابى، ومنظومة الصحة عامة، وطب الأسنان ونقابة الأسنان خاصة، بهدف تكوين رؤية متكاملة وأفكار لمواجهة التحديات والمعوقات التى تواجه شباب الأطباء.

وأضاف الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد للنقابة، سكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر سيشهد حدث مميزا خلال تلك الدورة أيضا هو، EDSIC Club، وهو أول حدث لعرض الحالات الخاصة بكل طبيب، ومناقشتها على أسس علمية مع باقى الأطباء، وشرح كيفية التنفيذ وإفادة الآخرين، ومناقشة خطة العلاج والخطوات المتبعة مع المريض.

فى سياق مُتصل، قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، عضو بورد المؤتمر، إن المعرض هذا العام يضم أكثر من 90 شركة لمستلزمات وأجهزة الأسنان، وسيتم عمل عددا من السحوبات والجوائز للحاضرين للمعرض، والعديد من الأنشطة والمسابقات المصاحبة للمعرض على مدار 3 أيام، مشيرا إلى أن المعرض يُمكن كل الأطباء من تجهيز عياداتهم من مكان واحد، وبأفضل الأسعار، بالإضافة إلى شراء الطلاب كل مستلزماته قبل الدراسة.