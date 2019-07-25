أخبار مصر | رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان بمحافظة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان بمحافظة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، اجتماع مع القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية لبحث مشكلات المحافظة والعمل على حلها.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم مشروع تطوير محور المحمودية، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال ومشروع بشاير الخير ٣ و٥ وعدد من المصانع.

ورافقه وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، ونائبه.