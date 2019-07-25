أخبار مصر | "مدبولي" يتابع موقف تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية بالإسكندرية: يحد من الإسكان الخطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتابع موقف تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية بالإسكندرية: يحد من الإسكان الخطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم مشروع تطوير محور المحمودية، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال، ورافقه وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، ونائبه.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي بشأن مشروع تطوير محور المحمودية، حيث أشار اللواء خالد شوقى، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، إلي أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، وفيما يخص المرحلة الأولي من المشروع "الترعة المكشوفة"، وتحديداً المسافة من الحدود الإدارية للإسكندرية وحتىمحطة السيوف، فيتم تغيير قطاع الترعة من مخروطي لقطاع اقل وتوسعة الطريق جانبي الترعة.

وفي هذا الشأن، أضاف أن القطاع المكشوف يوجد به عدد 3 مناطق تنموية، تتضمن إنشاء مسجدكبير ملحق به دار مناسبات، ونقطة شرطة، وتمركز للحماية المدنية، وإسعاف، ومكتب بريد، وتموين، ومنطقة ملاعب، ومراكز طبية، ومشغل للصناعات الحرفية.

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وأما بالنسبة للمرحلة الثانية، وهي "التغطية الكاملة للمشروع"، فأوضح اللواء خالد شوقي أنه فيما يخص المسافة من محطة السيوف وحتى المصب، فيتم عمل حائط صناعي هدار ) مفيض ( بعد مسافة٢٠٠ م من مأخذ محطة مياه الشرب،مع تغطية مسار الترعة حتى نهايتها في المصب عند ميناء الإسكندرية، وذلك لخلق محور برى يسع ستة حارات في كل اتجاه مع عمل منطقة اقتصادية في الجهة القبلية بعرض لا يقل عن ٢٠ م.

وأضاف أن القطاع المغطي يوجد به عدد 14 منطقة تنموية، تتضمن إنشاء (مسجد كبير ملحق به دارمناسبات، ونقطة شرطة، وتمركز للحماية المدنية، واسعاف، ومكتببريد، ومنطقة ملاعب، بالإضافة الىانشاء ٤ مدارس بمساحة ٢٥٠٠ م ٢لكل مدرسة، وعدد ٢ مستشفي،بالإضافة الى المناطق الاستثمارية).

وأشاد الدكتور مصطفي مدبولى بمشروع تطوير محور ترعةالمحمودية، مؤكداً علي أهمية هذا المشروع الحيوي لما سيحققه من استفادة كبيرة، حيث سيسهم فيتدعيم السياحة الداخلية، من خلالتيسير التحرك والانتقال بين شرقالمحافظة وغربها، وكذا اتاحة انتقالالأفراد بسهولة والربط مع الطرق الرئيسية: الزراعي والصحراويوالدائري.

وفي الوقت نفسه لفت رئيس الوزراء إلى أن المشروع سيسهم في السيطرة والحد من الإسكان الخطروغير المخطط، مضيفاً أنه سيساعد ايضاً على تكوين مجتمعات جديدة سكنية وتجارية في المناطق ذاتالكثافة السكانية الضعيفة على المسار المقترح لتيسير وتقليل تكلفة الانتقالمنها وإليها، هذا إلى جانب إسهامه كذلك في تفعيل نظام النقل الجماعي) اتوبيسات بأنواعها ( باستخدام أحدثالنظم لتقليل التكلفة وتيسير الانتقالفي زمن قصير.