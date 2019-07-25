أخبار مصر | "مدبولي": مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة من أفضل ما نفذته الدولة لأهالينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي": مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة من أفضل ما نفذته الدولة لأهالينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم مشروعات بشاير الخير التي تهدف إلى توفير مساكن بديلة آمنة للأسر سكان المناطق الخطرة، ورافقه في الزيارة، وزراء: الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى عرض بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات بشاير الخير "1" و"2"، واللذين يهدفان إلى توفير مساكن بديلة آمنة للأسر بمنطقة غيط العنب، حيث أشار مسئولو المنطقة الشمالية العسكرية إلى أنه فيما يخص مشروع بشاير الخير "1"، فقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث تم انشاء ١٦٣٢ وحدة عبارة عن (١٧ بلوكاسكنيا مكونة من عدد ٣٤ عمارة دور أرضي وأحد عشر دوراً علوياً)، بالإضافة إلى مستشفى، ومسجد، ومركز تدريب، وسوق تجارى، وحديقةتعليمية للأطفال، ومركز انساني لذويالاحتياجات الخاصة.

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كما أشاروا إلى أنه فيما يخص مشروع بشاير الخير "2"، فقد تم الانتهاء ايضاً من انشاء ١٨٦٩ وحدةعبارة عن (١٨ بلوكا سكنيا مكونة من٣٦ عمارة أرضي وثلاثة عشر دورا علويا وعمارة فردية أرضي وأحد عشردوراً علوياً)، بالإضافة إلى مسطحا تجارية بالدور الأرضي والأول العلوي بالبلوكات المطلة على الشوارعالرئيسية بمسطح ٢٤٠٠٠ متر مسطح.

أما بالنسبة لمشروع بشاير الخير "3"، فأوضح مسئول المنطقة الشمالية العسكرية أنه تم الانتهاء من 98% من المشروع الذي يهدف إلي توفير مساكن بديلة آمنة للأسر التي تقطن بمناطق (مأوي الصيادين، وكوم الملح، وفرن الجراية، والمفروزة 1 و2، ومثلث السكة الحديد، وجزء من نجع العرب) حيث تمثل تلك المناطق خطورة من الدرجة الثانية، لافتاً في هذا الصدد إلي أنه تم الانتهاء من إنشاء 11000 وحدة لاستيعاب 55000 فرداً عبارة عن (100 بلوك سكني مكون من عدد 200 عمارة أرضي وثلاثة عشر دورا علويا)، بالإضافة إلي منطقة خدمية تضم مدرسة تعليم أساسي ومستشفي وعدة مساجد وكنيسة بمسطح 800 متر مربع، وبنك، ومكتب بريد، ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية وتطوير مركز شباب القباري.

وتجول الدكتور مصطفى مدبولي، في إحدى العمارات التي تم الانتهاء من تشطيبها، كما تجول فى الكنيسة التى يتم تنفيذها، مشيداً بما يتم من إنجاز فى هذا الملف المهم، مضيفا: مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة من أفضل المشروعات التى نفذتها الدولة لأهالينا الذين عانوا سنين طويلة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كانت لديه إرادة سياسية، ومتابعة دؤوبة للحكومة من أجل تحقيق هذا الإنجاز، وتخفيف المعاناة عن أهالينا سكان هذه المناطق، وتسكينهم فى مناطق تتمتع بجودة الحياة.