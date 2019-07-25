أخبار مصر | "الرياضة" تتابع مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز شباب الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تتابع مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز شباب الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وزارت اللجنة مركز شباب سموحة ومركز شباب أبيس 10 ونادي السكة الحديد، وتم خلال الزيارة متابعة الموقف الحالي للمشاريع المطروحة للاستثمار بنظام حق الانتفاع.
وتم تفقد مركز شباب سموحة، ومتابعة الأعمال التي تنفذها الشركة كمساهمة منها بدورها الاجتماعي بتكلفة انشائية تصل ل 7 مليون جنيها، وتشمل تطوير الملعب القانوني والصالات الرياضية، وإنشاء ملعب كليرك وعمل مدرجات، وتم الاتفاق علي أن تبدأ بعمل انشاءات المشاريع الاستثمارية خلال هذا الاسبوع، والذي يضم حمام سباحة وصالات رياضية وجراج تحت الارض وحديقة أطفال ومحلات تجارية.
وفي مركز شباب أبيس 10 تم تفقد مكان انشاء حمام السباحة والذي سيتم البدء فيه خلال الأيام المقبلة، والتوجيه بسرعة طرح المساحة الغير مستغلة بالمركز لإنشاء ملاعب رياضية لتنمية موارد المركز.
وفي نادي السكة الحديد تم تفقد مكان انشاء حمام السباحة المقرر إنشاءه وجاري استكمال التراخيص لبدء الانشاءات.
وأكدت اللجنة خلال الزيارة أن الغرض من المتابعات معرفة وتذليل كافة المعوقات التي تواجه مشروع الطرح الاستثماري بالمحافظات ومحاولة خلق فرص جديدة بالمراكز لتصبح جاذبة للشباب.