أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد مشروع ترعة المحمودية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد مشروع ترعة المحمودية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع محور المحمودية" شريان الأمل" واستمع لعرض تفصليلي حول المشروع، ويعد هذا المشروع هو أحد المشروعات القومية الهامة التي يتم العمل بها حاليا.

ويبدأ محور المحمودية من تقاطع الكوبري الدولي الساحلي بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقاً حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غرباً ويخدم المشروع 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية ومستوى اجتماعي متوسط، وهى أحياء منتزه أول وشرق ووسط وغرب الإسكندرية.

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ويتضمن المشروع إنشاء 14 نقطة تنموية لخدمة الأهالي تشمل دور عبادة وساحات شعبية ونقاط أمنية ومرورية وحماية مدنية ومراكز تجارية ومحطات لوسائل النقل العام.

وكما تفقد رئيس الوزراء مجمع خدمات متكامل يضم مسجد ودار مناسبات ضمن مشروع شريان الأمل.