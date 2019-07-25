أخبار مصر | الأزهر ينعى الرئيس التونسي قائد السبسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر ينعى الرئيس التونسي قائد السبسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي توفي اليوم الخميس، في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة للشعب التونسي الشقيق، ولأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".