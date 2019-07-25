أخبار مصر | في إطار أسوان عاصمة الشباب الأفريقي.. "الرياضة" تستعد لأوسكار الإبداع الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في إطار أسوان عاصمة الشباب الأفريقي.. "الرياضة" تستعد لأوسكار الإبداع الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لتنفيذ أوسكار الإبداع الأفريقي، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، في الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر 2019

وأعلنت الوزارة الدول المشاركة في مجالات منافسات الأوسكار من أفريقيا وهي، "الكاميرون، تونس، موريتانيا، زامبيا، السنغال، بوتسوانا، إثيوبيا، جنوب أفريقيا، نيجيريا"، وفقا لبيان الوزارة.

وتأتي مسابقات الأوسكار تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وفي إطار أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، بهدف إثراء روح التنافس بين شباب القارة في مجالات الإبداع المختلفة، والاهتمام بتفعيل الأنشطة الفنية والثقافية لدي شباب الدول الأفريقية.

يذكر أن الشباب الأفريقي سيتنافس خلال فعاليات الأوسكار في مجالات الأفلام القصيرة، وأفلام الأنيميشن، والغناء الفردي، والعزف الفردي، والتصوير الفوتوغرافي، والتصوير والرسم، وأعمال الكاريكاتير، بالإضافة إلى الأشغال الفنية.