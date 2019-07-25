أخبار مصر | توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة فوجي سينو الصينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة فوجي سينو الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة وشركة فوجي سينو الصينية العالمية.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية بما يعزز الاقتصاد القومي وسد الفجوة الإستيرادية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وفي هذا الصدد، أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية، بهدف توطين تكنولوجيا صناعة المصاعد والسلالم والمشايات الكهربائية ونظام أوتوماتيكي ذكي لمواقف السيارات وفقا لمواصفات الجودة العالمية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تساهم بمكونات تصنيع محلي بنسبة كبيرة علي أن تتعاظم نسبة المساهمة خلال السنوات المقبلة.

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وأضاف أن الشركة الصينية ستقوم بتدريب مهندسي وفنيين الهيئة علي التصنيع والتجميع ومتطلبات الجودة واختبار المنتجات.

وذكر "التراس" أن قوانين الاستثمار الجديدة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة مؤخرا بين مصر وأشقائها الأفارقة ورئاستها للإتحاد الإفريقي تعد حافزا قويا لتعظيم الإستفادة وتعزيز التعاون الثنائي وخطوة رائدة لمصر وللمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في مجال صناعة المصاعد والسلالم والمشايات الكهربائية, مشيرا أننا نستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي ,بالإضافة للسوق الأفريقي والعربي والأوروبي، بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.

ومن جانبه أكد السيد "أويانغ يان" مدير عام شركة فوجي الصينية على اهتمام شركته بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع , نظراً لما يتوفر لديها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية ,إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر,مضيفا أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات.

وشدد المهندس توفيق مصطفي عبد التواب مدير عام شركة فوجي مصر (وكيل الشركة الصينية ) على ثقته في نجاح التعاون المشترك ,مشيدا بخطة الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وفقا لمواصفات الجودة العالمية .