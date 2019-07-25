أخبار مصر | "الرياضة" تنشر البنود "27 – 41" من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تنشر البنود "27 – 41" من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وزارة الشباب والرياضة البنود ( 27 – 41 ) من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب الصادرة بقانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2018، والخاصة بمجالس الادارات واختصاصاتهم وشروط ترشحهم.

وتضم بنود اللائحة مدة وشروط الترشح لمجلس الإدارة، واختصاصات واجتماعات مجلس الإدارة، وانتهاء وزوال وإسقاط وايقاف العضوية من أعضاء مجلس الإدارة.

يذكر أن مجلس النواب وافق مؤخرًا على تعديل بعض بنود قانون الهيئات الشبابية وأهمها تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

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وتأتى هذه التعديلات في إطار تنفيذ ما نص عليه الدستور بضرورة رعاية الشباب والنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

كما يسهم التعديل في العمل على إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة، تضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات في إطار الخطة الاستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة بخصوص فئة الشباب والنشء.

وجدير بالذكر أنه تم نشر لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب بالوقائع المصرية بالعدد 86 تابع في 14 أبريل