أخبار مصر | "مدبولي" يتفقد "بشاير الخير" ويستمع لشرح حول المشروع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتفقد "بشاير الخير" ويستمع لشرح حول المشروع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع التطوير الحضاري بمنطقة ماوى الصيادين بالقباري بشاير الخير ٣ و٥ بمحافظة الإسكندرية.

واستمع مدبولي لشرح تفصيلي من مسئولي تنفيذ المشروع حول مساحة الأرض المقام عليها المشروع وما يضم حيث يضم منطقة استثمارية والوحدات السكنية والمناطق الخدمية ودور عبادة مسجد وكنيسة.

وأكد مسئولي المشروع أن نسبة التنفيذ و٧٥ ٪؜ لافتا إلى أنهم الآن في مرحلة المرافق مشيرا إلى بشاير الخير ٥ جار العمل في ٩٥ بلوك.

وتفقد مدبولي، كنيسة العذراء في مشروع بشاير الخير وأشاد بالتصميم ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال بها.