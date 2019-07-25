مصر | ننشر كواليس الإعلان عن تعيين دفعات النيابة العامة

يضع التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للقضاء، العديد من إجراءات العمل خلال الفترة القادمة، حيث دار الاجتماع الأول برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، حول خطة العمل للتشكيل الجديد، وذلك بحضور كافة تشكيل المجلس الجديد من رؤساء محكمة النقض والاستئناف، والنائب العام المستشار نبيل صادق، وسوف يجتمع يوم 24 أغسطس القادم لدراسة بعض الأمور الموضوعة على جدول أعمال المجلس، من نظام الترقيات والتنقلات الخاصة بالقضاة بين الجهات والهيئات القضائية، بجانب النظر فى دفعات النيابة العامة، وبالأخص دفعة النيابة العامة لعام 2016، مع تحديد موعد الإعلان عنها، بجانب مناقشة كثرة القضايا في المحاكم مع بطء التقاضي وقلة عدد القضاة، ومناقشة إجراءات استكمال تطبيق نظام الميكنة.

وعلمت "الخليج 365"، بأن دفعة 2016 نيابة عامة، انتقلت إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، بعد الرئاسة، وتنتظر التصديق عليها، والتى تقدم لها ما يصل ل6 ألاف من خريجى كلية الحقوق وضباط الشرطة، وتم تطبيق التحريات حول 1000 شخص منهم،ثم تطبيق الاختبار النفسى حول 550 مترشح منهم، حتى وصلت عدد القائمة، التى سيتم الإعلان عنهم قريبًا، يتراوح ما بين 350:400 وكيل نيابة عامة، منهم تظلمات لما يقرب من 30 تظلم، بجانب وجود حوالى 90 ضابط شرطة مع وجود نسبة من أبناء المستشارين.

وعن تأجيل الإعلان عن دفعة نيابة عامة 2016 قال المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء السابق، بإن أسماء الدفعة أرسلت فى البداية من مجلس القضاء الأعلى لوزارة العدل، التى تجرى تحريات الرقابة العامة والأجهز الأمنية، ثم تم إرسالها للمؤسسة الرئاسة، حتى أرسلت مؤخرًا للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، وسيتم إعلانها بعد فترة من أنعقاد المجلس الأعلى للقضاء فى تشكيله الجديد، وذلك باعتمادها مع وضع قواعد التعين والترقيات والتنقلات بين القضاه فى الجهات والهيئات القضائية وفقًا لما يراه المجلس الأعلى للقضاء فى تشكيله الجديد.

وفيما يتعلق بدفعة 2017 نيابة عامة، فقد تمت إجراءات التحريات العامة والرقابه الإدارية وتنتظر بعد الإجراءات من تطبيق الاختبار النفسى مع بعض التحريات، وفيما يتعلق بدفعة 2018، تلك التى طبق عليها لأول مرة الامتحان التحريرى، وقام بالتصحيح لهم مجلس القضاء الأعلي السابق، ومنتظر تحديد موعد لهم للمقابله السباعية، حيث نسبة تقييم الامتحان التحريرى 50% من تقيم المتقدم لتعينات النيابة العامة، وقد درات الامتحانات حول قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتم امتحانهم فى منتصف شهر أبريل الماضى، والتى سوف يقل بها عدد ضباط الشرطة بسبب عدم حضور طالبة أكادمية الشرطة الامتحان التحريري، والذي تم تخصيص 50% من درجة التقيم العامة لصالح هذا الاختبار التحريري.