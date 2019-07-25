مصر | تجديد حبس فردي شرطة ومحام لاتهامهم بالتزوير في التحريات بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس فردي شرطة ومحام لاتهامهم بالتزوير في التحريات بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح عين شمس، حبس فردي شرطة ومحام 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير تحريات المباحث في بعض القضايا.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، معلومات تفيد قيام فردي شرطة، بتزوير تحريات المباحث لبعض القضايا بالاتفاق مع محام، مقابل حصولهم على نسبة مالية من كل قضية.

وقامت المباحث بتكثيف التحريات وتم التأكد من صحة المعلومات، وأن فردي الشرطة متورطين في تزوير تحريات مباحث والتغاضي عن تنفيذ أحكام صادرة بحق متهمين مقابل حصولهم على مبالغ مالية، فتم القبض عليهم، وإحالتهم للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وجار التحريات بصحة الواقعة.

