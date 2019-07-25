مصر | بـ"3 كيلو بانجو".. دورية أمنية تسقط تاجر الكيف في أطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"3 كيلو بانجو".. دورية أمنية تسقط تاجر الكيف في أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو من نبات البانجو المخدر قبل ترويجه على متعاطيه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده أنه حال مرور دورية أمنية برئاسة المقدم أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة المركز، تم الإشتباه في شخص، وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة تحتوي على 3 كيلو لمخدر البانجو، هاتف محمول، مبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.