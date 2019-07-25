مصر | "استئناف القاهرة" تلزم "الأهلي" برد مستحقات إسلام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استئناف القاهرة" تلزم "الأهلي" برد مستحقات إسلام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت محكمة القاهرة الابتدائية قد أصدرت حكمها بإلزام النادي الأهلي بدفع المقابل المادي لقيمة العقد المبرم لمدة خمس سنوات مع اللاعب إسلام حسن ودفع مقابل أتعاب المحاماة.
وجاء في حيثيات الحكم إسلام حسن أبرم عقدًا موثقًا لدي الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 27-8-2009، وذلك التعاقد لمدة خمس سنوات، إلا أن المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد، ولم يؤدي للمدعي مستحقاته المالية، على النحو الوارد بالعقد، مما دفع اللاعب للجوء للتقاضي، بعد فشل كافة محاولات الترضيات الودية بين اللاعب وبين هادي خشبة، ممثلا عن النادي.
وألزمت المحكمة النادي الأهلي بسداد قيمة باقي المستحقات المالية لإسلام حسن وكذلك الفوائد القانونية، بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية في 22-6-2015، كما ألزمت المحكمة المدعي عليه بسداد مبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة