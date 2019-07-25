مصر | ارتكبوا 25 واقعة.. سقوط تشكيل مكون من 6 لصوص تخصص في سرقة السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتكبوا 25 واقعة.. سقوط تشكيل مكون من 6 لصوص تخصص في سرقة السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن الجيزة قيام 6 من العناصر الإجرامية (سبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا "المخدرات، سلاح ناري، سرقة، ضرب، سرقة بالإكراه، إتلاف، شروع في السرقة، شيك، تبديد، إصابة خطأ، هروب مراقبة، مشاجرة") بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقات السيارات بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك ووضع لوحات معدنية مصطنعة لسيارات تحمل ذات مواصفات السيارات المسروقة وتزوير أوراق لإعادة بيعها أو مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، متخذين من محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم حال ترددهم على دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بإرتكاب ( عدد 25 حادث بدوائر أقسام شرطة " أول وثان وثالث أكتوبر بالجيزة، أول مدينة نصر والنزهة والمقطم والمرج بالقاهرة، أول شبرا الخيمة والعبور بالقليوبية، الجمرك بالإسكندرية " من بينهم 4 سيارات مهربة جمركيًا) وبإرشادهم تم ضبط كافة السيارات المستولى عليها عدا ثلاثة سيارات تم إعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة