مصر | بزعم توفير فرص عمل.. القبض على مسئول بشركة إلحاق عمالة بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بزعم توفير فرص عمل.. القبض على مسئول بشركة إلحاق عمالة بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لـلإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 7 مواطنين بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص (المدير المسئول بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بمنطقة الدقي بالجيزة - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) والاستيلاء منهم على مبلغ ( 70 ألف جنيه) بزعم توفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول العربية، بواقع (10) آلاف جنيه من كل مُبلغ بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية، دون الوفاء بذلك.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المذكور وبمواجهته أقر بتقاضيه للمبلغ المالى المذكور، وأضاف بحدوث خلافات بينه وبين "صاحب العمل" بالخارج مما أدى إلى إلغاء عقد العمل للشاكيين، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.