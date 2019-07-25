شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس: مجلس الوزراء وافق على مد خط مياه شرب لمدينة السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعطى توجيهاته للانتهاء من مشاكل لمدينتي السلام 11 و 2 ومد مواسير مياه من خط مياه العاشر لحل مشكلة مياه الشرب بالسلام ، مشيرأً إلى انهاء مشاكل الصرف الصحي خلال الفترة القادمة ، مؤكداً أن القيادة السياسية مهتمة تماماً بتقديم خدمات لشعب السويس.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة السويس برئاسة المحافظ وبحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات التنفيذية ومديري المديريات ورؤساء الأحياء.

وأعلن المحافظ عن أن محافظة السويس تستعد لتصبح رقمية بكافة قطاعاتها لتصبح المحافظة الثانية بعد محافظة بورسعيد ، مقرراً تشكيل لجنة برئاسة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وعضوية الهيئة القومية للاتصالات وبعض الجهات المعنية لتقديم تسهيلات وانجاز المشروع.

وأكد المحافظ على أن قانون التصالح في مخالفات البناء بدأ تنفيذه في إطار ت توجيهات السيد رئيس الوزراء مشدداً على الجهات المعنية والأحياء بتنفيذ القانون والتسهيل على المواطنين موضحا الي أن مدة قانون التصالح ستنتهي خلال 6 أشهر فقط.

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وأشار صقر إلى أن مشكلة تراكم المياه والبحيرات المنتشرة في منطقة السلام 1 والتي كانت تهدد المواطنين تم حلها وتسوية المنطقة بالتعاون مع أبناء السويس وبعض الشركات والجهات المعنية كمشاركة مجتمعية لخدمة المدينة.

وطلب المحافظ من المواطنين الحفاظ على ما يتم انجازه من أعمال وخدمات ، مشيراً إلى أن هناك مشروع توصيل الصرف الصحي بمنطقة الطبية وتل القلزم حتى سوق الأنصاري سيتم الانتهاء منه خلال أيام ثم تبدأ أعمال الرصف للمنطقة ليسعد أبناء تل القلزم بهذا المشروع الذي انتظروه سنوات طويلة.

وأعطى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس توجيهاته لمديري المديريات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية والأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

ووافق المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ على اطلاق اسم الشهيد ملازم أول شرطة أحمد حافظ أبو شوشة على مدرسة الأنصاري بعد إعادة بناءها وإلغاء اسمه من على ميدان المحروسة واسم الشهيد مجند رمضان كمال عبد الوارث على مدرسة جديدة بمدينة الرحاب واسم الشهيد مجند باسم فوزي موريس على مدرسة جديدة بمدينة الرحاب أيضاً واطلاق اسم المجند سليمان غريب سليمان على مدرسة جديدة من مدارس التعليم الصناعي واطلاق اسم الشهيد جندي مجند أحمد عبد الدايم على مسجد الجهاد بمنطقة الفرز بحي السويس .

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص قطعة أرض بمساحة 720 متر مربع بجانب سور الموقف الإقليمي للسيارات لبناء 43 محلاً وعدد 2 دورة مياه بناءاً على توجيهات المحافظ لنقل الباعة الجائلين بمنطقة الإسعاف بحي ا فيصل.

ووافق المجلس التنفيذي أيضاً على تخثصيص 7800 متر مربع لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مجمع مدارس بمنطقة كبريت المفارق بحي الجناين ، كذلك تمت الموافقة على طلب تخصيص قطعتي أرض بنطاق حي عتاقة بمنطقة الساحل لإقامة مدرس تجريبي لغات ومدرسة تعليم صناعي ومدرسة تعليم اساسي ومدرسة تجريبي لغات.