شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقّد مستشفى العجمي العام: «تضاهي المستشفيات الخاصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم، مشروع إنشاء وتجهيز مستشفي العجمي العام، يرافقه وزراء الاستثمار والتنمية المحلية والصحة والسكان ومحافظ الإسكندرية ونائبه.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي بشأن المشروع وتفاصيل تجهيزه وتوريد الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلي أن أعمال تنفيذ المشروع، بدأت منذ نوفمبر 2014، موضحة أن التكلفة الإنشائية تقدر بمبلغ 350 مليون جنيه، بينما وصلت تكلفة التجيهزات والمستلزمات الطبية إلى 400 مليون جنيه.

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أوضحت الوزيرة أن المستشفى ستقدم الخدمة الطبية لجميع الفئات العمرية بمختلف التخصصات الطبية، طبقاً لمعايير الجودة الصحية، وبأسعار مناسبة لجميع سكان الإسكندرية.

ولفتت إلى أن المشروع يتضمن تخصصات طبية متنوعة وفي مقدمتها، قسم الاستقبال والطوارئ، الذي يحتوي على غرفة للعمليات الجراحية الصغرى ذات الطابع الطارئ.

كذلك قسم الحوادث، وقسم الغسيل الكلوي، وقسم الجراحة سواء العامة أو التخصصية، فضلاً عن غرف الرعاية (العناية العامة وعناية القلب).

بالإضافة إلى غرف العمليات، إذ يوجد بالدور الخامس 4 غرف عمليات كبرى، وبالدور الثاني أيضًا غرفة عمليات مخصصة لعمليات قسطرة القلب وتركيب الدعامات ولعمليات القلب المفتوح.

في المقابل، أشاد «مدبولي» بالمستشفى: «تضاهي تجهيزاتها المستشفيات الخاصة الكبرى»، مؤكدا أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها فى هذه المرحلة الارتقاء بالخدمات الصحية، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببناء الإنسان المصرى.