شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة صينية سعودية لإقامة مجمع لإنتاج الألومنيوم بمصر على مساحة 6 ملايين متر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن إحدى كبريات المجموعات الصناعية الصينية تعتزم إنشاء مجمع صناعي متخصص لصناعة الألومنيوم في مصر بالشراكة مع مجموعة عجلان السعودية وذلك على مساحة 6 ملايين متر.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، الخميس، مع وانج جيان الرئيس التنفيذي لمجموعة هانجزاو جنجياج الصينية ومحمد بن عبدالعزيز العجلان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان السعودية بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

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وقال الوزير إن اللقاء قد تناول رغبة المجموعة الصينية في إقامة هذا المشروع الاستراتيجى والذى سيتم إنشاؤه على 4 مراحل تشمل مصنع ألومنيا، مصهر ألومنيوم، مصنع صودا كاوية بالإضافة إلى محطتى تحلية مياه وكهرباء، مشيراً إلى أن هذا المصنع يمثل إضافة صناعية كبيرة لمصر ولمنطقة الشرق الأوسط حيث تصل الطاقة الإنتاجية للألومنيوم في منطقة الشرق الأوسط حالياً حوالى 1.2 مليون طن بينما يبلغ حجم الطلب حوالى 10 مليون طن .

وأشار «نصار» إلى حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات للمجموعة الصينية لإقامة هذا المشروع على أرض مصر سواء من خلال توفير مساحة الأرض اللازمة ومتطلبات التصنيع فضلاً عن البنية التحتية اللازمة من إمدادات الغاز الطبيعي والمياه والكهرباء وموانئ الشحن وغيرها من المرافق اللازمة للمشروع.

ومن جانب آخر، عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع دي جى بانديان نائب رئيس مجلس ادارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لشئون عمليات الاستثمار والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء مشروعات البنك الحالية بالسوق المصرية، وعدد من المشروعات والبرامج التمويلية التي يعتزم البنك تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.