شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة»: انطلاق أولى رحلات الحج البري مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن أولى رحلات الحج البري تنطلق مساء اليوم الخميس، مؤكدا على تأمين كافة الرحلات من النواحي الفنية وخضوع كافة الحافلات إلى الاختيارات الفنية وكذلك خضوع قائديها لكافة الفحوصات الطبية إلى جانب وجود أجهزة محددات السرعة.

كما أكد نائب رئيس الغرفة، لـ«المصري اليوم»، أن هناك أجهزة تتبع في الحافلات لضمان التواصل معها على مدار الرحلة، مؤكدا أيضا على وجود نقاط للدعم الفني في نويبع والعقبة ومنفذ حالة عمار.

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وعلى صعيد متصل، أشار السيسي إلى إعادة توزيع حوالي 200 تأشيرة حج والتي حالة ظروف قاهري بين أصحابها وتنفيذها، موضحا أن تنفيذها سوف يتم بحسب قسمة الغراماء على الشركات رؤساء التضامن.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة حذرت من المواقع الإلكترونية المشبوهة، والتي تزعم تقديم خدمات الحج، مشيرة إلى أن تلك المواقع تقوم ب «التصيد الاحتيالي» للحصول على معلومات المستخدمين، ودعت وزارة الحج والعمرة عموم الراغبين في أداء مناسك الحج إلى عدم التعامل مع تلك المواقع، حاثة الجميع على التوجه للقنوات الرسمية لإنهاء الإجراءات اللازمة.

وبحسب ضوابط وزارة السياحة، هناك ضوابط تحدد سياسة تنفيذ برامج رحلات الحج السياحي، وعقد يتم إبرامه بين الحاج والشركة المنفذة يحدد حقوق الحاج ووجبات الشركة السياحية المنفذة لرحلات الحج، ووفقا للضوابط يتم رفع العقد المحرر بين الشركة وكل حاج على حدة، على الموقع الإلكتروني للوزارة وفقا لنموذج العقد الموحد المعد بمعرفة غرفة الشركات والمرفوع على الموقع.