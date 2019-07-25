شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة الـ7% بالثانوية العامة بالدقهلية تطالب بالطب الشرعي لاستكتابها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت أسرة الطالبة سمر السيد على عبدربه، الحاصلة على 29 درجة في الثانوية العامة من إجمالي درجات 410، محققة نسبة 7% فقط، اليوم، الدعوي القضائية رقم 22686 لسنة 41 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد «وزير التربية والتعليم»، و«رئيس لجنة النظام والمراقبة لإمتحانات الثانوية العامة بالدقهلية، ورئيس قطاع التعليم العام رئيس عام الإمتحانات، و»رئيس كنترول النقل بمدرسة الثانويه بنات إدارة السنبلاوين التعليمية، بصفتهم«للمطالبة بإعلان نتيجتها الحقيقية وإستكتابها للتأكد من أوراق الإمتحان التي اطلعت عليها لاتخصها.

وقالت الطالبة: «عندما ذهبت للإطلاع على أوراق الإجابة الخاصة بى اكتشفت أن جميع البيانات المكتوبة عليها لا تخصى وكذلك الخط الموجود ببعض كراسات الإجابة ليس لى بالإضافة إلى أن كراسة اللغة العربية جاءت خالية من أي إجابات ولم يحرر ضدى أي محضر باللجنة كما هو المعتاد في حالة عدم حل الطالب».

وأضافت: «أنا كتبت بخط يدى حوالي 6 صفحات ملاحظات على أوارق الإجابة بكنترول المنصورة وفوجئ الموجودون جميعا باختلاف الخط الذي أكتبه جملة وتفصيلا عما هو في الكراسة».

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وتابعت: «أنا خطي مميز ومنمق وأكتب كل الحروف بالرقعة بينما كل المكتوب في كراساتي وفى بيانات الطالب خط سيئ وبخط النسخ، ولما كتبت 6 صفحات بصورة سلسة ولا تختلف كلمة عن الأخرى كشفت للكنترول أنهم على خطأ لكنهم لم يعترفوا بأخطائهم إلى الآن ويحاولون إيهام الجميع أننى على خطأ ولم أحل في الامتحانات رغم أنني أتذكر الأسئلة وإجابتها واتساءل إذا لم أحل في مادة اللغة العربية وتركت الورقة فارغة كما يظهر من كراسة الإجابة بالكنترول لماذا لايوجد محضر واحد يؤكد ذلك خاصة انه في حالة رفض الطالب الحل أو ترك الورقة فارغة يحرر المراقب محضر بالواقعة».

وطالبت الطالبة الطب الشرعى باستكتابها، قائلة: «أنا عايزة الطب الشرعى وخبير خطوط يستكتبنى ليتأكدوا أن كراسات الإجابة الموجود عليها اسمى لا تخصني وواضح أنه تم استبدالها».

وطالب أحمد على جمال الدين، محامي أسرة الطالب، في القضية المرفوعة أمام القضاء الإداري «بندب لجنة من مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة، قسم أبحاث التزييف والتزوير، لاستكتاب الطالبة، لمضاهاة خطها مع الخط المدرج بكراسات الإجابة طبقا للأصول الفنية المتبعة ولبيان عما إذا كانت كراسات الإجابة تخصها من عدمه وبصفة مستعجلة قبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة الطالبة في كافة مواد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 علمي علوم، النظام الحديث، مع الزام الجهة الإدارية بتقديم كراسات الإجابة الخاصة بالطالبة وإعلان النتيجه طبقا لما يظهر من درجات في الكراسات»

وقال جمال الدين لـ«المصري اليوم»: «أن الطالبة لدي اطلاعها على كراسات الإجابة لكافة المواد التي خضعت فيها للامتحان أكدت أن هذه الكراسات لا تخصها ولا تمت لها بصلة، وأن الخط المسطر بها لا علاقة للطالبة به وبالتالي فان من المرجح أن هذه الكراسات محل النتيجه غير الكراسات التي سطرت بها الطالبة إجابتها، وكانت الطالبة تقدمت بطلب اطلاع وسددت الرسوم المقررة لذلك ولكنها فوجئت بعرض أوراق لاتخصها»

وأضاف أن ما حدث مع الطالبة تسبب لها في أضرار يتعذر تداركها فيما بعد، ومما يظهر تعسف جهة الإدارة، وقد تقدمت أسرة الطالبة بتظلم حمل رقم 5011 في 22/7/2019 لمكتب وزير التربية والتعليم، الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة حتى الآن لم يتم الرد على التظلم .