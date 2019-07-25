شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ينعى السبسي: التاريخ سيسجل مساهمته في تطور تونس بأحرف من نور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي ببالغ الحزن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي توفاه الله اليوم. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي يتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا.‏

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