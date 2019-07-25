شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على وصية «الفيشاوي» قبل وفاته.. وهل تحققت؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الحزن بين أهالي سرس الليان بمحافظة المنوفية، مسقط رأس الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، التي عاش بها لسنوات وقضى بها طفولته قبل أن ينتقل للاستقرار بالقاهرة.

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وأعلن الأهالي الحداد ونصبوا السرادق أمام منزل شقيقه جلال الفيشاوي، والذي توفي منذ عامين، استعدادا لتلقي العزاء.

وأوصى «الفيشاوى» قبل وفاته بدفنه بمقابر الأسرة حيث ستقام صلاة الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وسيتوجه الجثمان إلى المنوفية لتنفيذ وصيته.

يذكر أن الراحل وُلد في 5 فبراير 1952، لأسرة ثرية مكونة من أبوين و5 أشقاء؛ بنتان و3 صبية، كان فاروق أصغرهم.