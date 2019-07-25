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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تحويلات مسارات المرافق بشارع ترعة عبدالعال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تحويل مسارات المرافق بشارع ترعة عبدالعال 1 بحى بولاق الدكرور لأستكمال أعمال رصف وتطوير الشارع بطول 3 كم وعرض 18 م بداية من مرور فيصل وحتي شارع التحرير وذلك ضمن خطه المحافظة في تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وانشاء محاور بديلة لتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية بالمحافظة.
أكد راشد أنه جارى أستكمال تحويل المرافق من مسار الطريق موجها بضرورة الانتهاء منها في موعد غايتة نهاية الشهر الجارى حتى يمكن البدء في رصف الطريق عقب ذلك ليصل عرضه إلى حوالي 18م بالاتجاهين مما يساهم بشكل كبير في حل ازمة المرور بالمنطقة.
واضاف راشد ان الشارع سيساهم ايضاً في تخفيف الضغط عن شارعي فيصل والهرم خاصة ان شارع الهرم سيشهد في الفترة القادمة أعمال تنفيذ مسار خط مترو الانفاق المرحلة الرابعة.
ووجه المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور بضرورة رفع جميع الاشغالات وتعديات المحلات والمقاهي الموجودة على خطوط التنظيم.
وأشارت المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة ان الشارع سيكون محور مروري هام لربطه مع محور ترعة الزمر الذي تم البدء فيه ويتم متابعة الأعمال يومياً للانتهاء من الاعمال وفق الجدول الزمنى الذي تم تحديده.
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